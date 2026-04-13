阪神・近本が理事を務める一般社団法人「LINKUP」と芦屋市教育委員会、センス・トラスト株式会社による共同プロジェクト「一歩踏み出す勇気未来につなぐプロジェクト」の第2期キックオフを27日に開催することを発表した。「一歩踏み出す勇気未来につなぐプロジェクト」は芦屋市の公立中学生を対象とされたもので、自分の夢に繋がる探究テーマを子どもたち自身が設定し、1年間探究を行ったのち、最後は成果発表を行う。