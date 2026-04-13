俳優沢村一樹（58）が、12日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。この日のゲスト、中村俊介（51）について語った。フォーチュンウォッチャーとして出演の沢村は、番組冒頭で「中村俊介くんは、昔モデルやってた時の事務所の後輩なんです。僕はTBSで、彼はフジテレビで同じ役をやってたんですよ」と、ともに演じた「浅見光彦シリーズ」について触れた。すると水野美紀（51）が「じゃあ