◇NBAブルズ128ー149マーベリックス（2026年4月12日アメリカン・エアラインズ・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）、敵地マーベリックス戦で7戦連続のベンチ入り。前半から途中出場すると、最終Qだけで3本の3Pシュートを決めるなどNBAキャリアハイの14得点。チームは完敗を喫してレギュラーシーズン最終戦を白星で飾ることはできなかった。レギュラーシーズン最終戦で躍動した。河村は第2Q開始