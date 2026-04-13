国際弁護士の八代英輝氏が13日、レギュラー番組のTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。京都府南丹市で3月23日から行方不明になっている小6の男子児童が履いていたと思われる靴が発見された件で、持論を展開した。八代氏は、本人の靴か確定された訳ではないとしたうえで「両足分、見つかっているということは動物が運んだ可能性としては低くなってくるのかなと思います」とした。また、同29日に発見されたリュックと