4月9日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き、放送5年目突入を記念した企画「貸し切り屋形船で戦友と東京ツアー」が放送された。戦友・モグライダーが合流し飲み会の思い出話で盛り上がるなか、“とんでもない無礼”を働いた後輩芸人に山内健司（かまいたち）がブチギレ…!?【映像】かまいたち山内、後輩芸人に貴重な“サシ飯”を忘れられ…レギュラー出演した“あのゴールデンバラエティ番組”