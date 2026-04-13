「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後１時現在でホームポジションが「買い予想数上昇」３位となっている。 きょうの東京市場でホームポジは急反騰し、一時ストップ高の水準に迫る前営業日比９８円高の５９８円に買われた。前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の単独決算を発表した。売上高が９０億５１００万円（前年同期