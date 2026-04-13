シイエヌエスは反落している。前週末１０日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、営業利益を６億５８００万円から７億１０００万円（前期比２７．９％増）へ、純利益を４億８３００万円から５億３２００万円（同２４．５％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５０円から５５円へ引き上げたが、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。 売上高は計画通りに推移していることから８２億５３０