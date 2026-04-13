Bimiが、自主企画ライブ『Bimi Live Galley #10 -晩夏-』を9月12日に渋谷 club asiaにて開催。また、翌日13日に同会場で『Bimi Live Galley #11 -Bubbly-』を開催する。 （関連：ANARCHY、新作『Crest』が示すストイックに変化を求める姿勢KMと作り上げた新たな音空間） 本情報は、現在開催中のツアー『Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-』の愛知公演にて発表されたもの。『Bimi Live Galley』は、コンセプチュアル