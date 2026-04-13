【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、5月22日13時に、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1をリリースすることが決定。これに先立ち、4月24日にリードシングル「CELEBRATION」をリリースすることが発表された。 ■『PUREFLOW』pt.1は『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバム LE SSERAFIMは、4月13日12時に、グローバルスーパーファンプラットフォームWe