&TEAM¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Ç¿·¶Ê¡ÖWe on Fire¡×ÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û①¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥­¥ì¥Ã¥­¥ì¤ËÍÙ¤ë&TEAM K②Á´°÷Ver.③¡ÖWe on Fire¡×MV¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¿È¹õ¤Ç°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡£&TEAM¤ÎºÇ¿·½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È ¢£&TEAM K¤¬¥á¥ó¥Ðー9¿Í¤Î¥»¥ó¥¿ー¤ÇÆ²¡¹¤ÈÍÙ¤ëÁ´°÷Ver.¤âÉ¬¸« ¡ÖWe on Fire¡×¤Ï¡¢&TEAM¤¬4