★生鮮市場ＴＯＰ！でお得な買い物調査＆マネしたくなるアレンジレシピ★ とにかく“楽しておいしい”レシピを得意とする料理界のレジェンド・平野レミさんが、お客さんのお悩みから超簡単料理を伝授！ ＜出演者＞平野レミ・やす子・浦野モモ（日本テレビアナウンサー） ＜ご紹介した料理＞★ふわふわ鶏ときゅうりダレ【材料】２〜３人分・鶏むね肉（皮無し）３００ｇＡ塩小さじ１／４牛乳