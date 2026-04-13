中東・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領が封鎖を表明するなど不透明な情勢が続くなか、高市総理は「航行の安全確保を含む事態の沈静化が最重要課題だ」と強調しました。高市総理「現在、ホルムズ海峡の航行の安全を確保を含む事態の沈静化が最重要課題でございます。日本関係の船舶を含む、あらゆる船舶の安全確保に向けて、引き続きあらゆるレベルで主体的に取り組みを進めてまいります」中東情勢をめぐり、高市総