立憲民主党の水岡代表は、中道改革連合との合流の判断について「急ぐつもりはない」との考えを示しました。立憲民主党水岡俊一 代表「党を取り巻く情勢を十分考えたうえで、改めて丁寧な党内の議論を進めていきたい」立憲民主党の水岡代表はきょう（13日）、中道改革連合との合流についてこのように述べ、判断を急がない考えを示しました。中道の小川代表は10日におこなわれた会見で、「やや急いで組織課題については方向性