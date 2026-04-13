木下グループが13日、東京・MAOリンク立川立飛で入社式を実施。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一をはじめ、所属アスリートが駆けつけた。【写真】すごすぎる！圧巻の演技を披露したりくりゅうペア入社式には、三浦＆木原ペアのほか、同グループに所属するフィギュアス