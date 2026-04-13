高市総理はきょう、自民党本部で俳優のMEGUMIさんと対談しました。仕事への取り組み方や美容に関することが話題になったということです。MEGUMIさん「お肌のこととか、どの色が似合うのかしらみたいな、そういった可愛らしい質問をいただきました。女性リーダーとして普段考えていらっしゃることとか、これからどういうふうにやっていこうみたいな女性としての部分でお話をさせていただきました」高市総理はきょう午前、自民党本部