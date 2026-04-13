タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める12日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。2028年の大河ドラマ「ジョン万」に後輩芸人の出演を推薦した。NHKは今月9日、2028年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、大河初出演となる山〓賢人（31）主演でタイトルが「ジョン万」と発表した。有吉は主演が99歳お肉大好きな母の介護生活と聞くと、「え！（ビビる）大木じゃないんだ