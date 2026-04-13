米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）が１２日（日本時間１３日）に行われ、元新日本プロレスの「ザ・ドッグス」ことデビッド・フィンレー（３２）、ゲイブ・キッド（２８）、クラーク・コナーズ（３２）組がＡＥＷ世界トリオ王座から陥落した。３月に正式にＡＥＷ入りを果たしたザ・ドッグスは１１日（同１２日）の「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（カナダ・エドモントン）で、ミスティコ