絶対的守護神となるはずのエドウィン・ディアス投手（３２）に?異変?が起きている。１２日（日本時間１３日）のレンジャーズ戦の試合後、ロバーツ監督は不安を抱えるディアスについて「投手陣と話したり、球速や過去に抱えていた問題がいくつかあることを考慮して、日々状況を見ていくことになる。キャッチボールで彼の様子を見て、トレーナーや投手陣と話し合って今後の対応を決めていくつもりだ。彼は今のところは自信を持って