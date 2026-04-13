筆者の友人A子。彼女は控えめでまじめで、いつも派手で口のうまい同僚M子のマウント発言を我慢してきました。しかし、ランチ会で一言、冷静に言い返したことでM子のマウント発言がぴたりと止まりました。彼女の勇気を出した一言とは。 部署に異動してきた同僚 A子は都内に勤める30代の女性。控えめながらも、仕事はきっちりとこなすタイプ。ある日、部署に派手で口がうまいM子が異動してきました。彼女の発言は自慢ばかり。全身