IVEが現在開催中のワールドツアー＜IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’＞の日本公演として、6月24日（水）に東京ドーム公演を開催することが決定した。今回2度目となるワールドツアー＜IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’＞は、2025年10月31日（金）、11月1日（土）・2日（日）にKSPOドームでの韓国・ソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る大規模なワールドアリーナツアーとなる。先立っ