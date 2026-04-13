ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山が11日、サンガスタジアム by KYOCERAで京都サンガF.C.と対戦しました。 シーズン移行に伴う特別大会・「百年構想リーグ」も折り返し。前の試合4失点を喫し連敗中のファジアーノは、京都に先制を許し迎えた前半31分。 コーナーキックから最後に合わせたのは木村太哉。木村の2試合連続と