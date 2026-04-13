NHKが5日と12日の2週にわたって「富士山大噴火迫る“灰色の悪夢”」を放送した。実は今、富士山はいつ噴火してもおかしくない状態で、専門家は富士山の動向に注目しているという。では、もし噴火すればどんな被害が起こりうるのだろうか。 番組の中で、山梨県富士山科学研究所の藤井敏嗣所長は富士山の噴火について「300年間休んでいるのは異常事態」と話していた。この背景には、過去5600年間で平均すると、富士山はおよそ30