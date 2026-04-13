お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。日本大学芸術学部で落語研究会に入会したことを明かした。10日にこの春から美大に進学することを報告した土屋。この日の「ラジオビバリー昼ズ」で、進学先が日本大学芸術学部であることを初公表した。土屋は「新入生歓迎式典というのがあって、そこに間に合わなかったんですけど、行ったら、サークル