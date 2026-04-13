お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が、13日までに自身のXを更新。『Indeed R-1グランプリ2026』で優勝したお笑い芸人・今井らいぱちの実家へひとこともの申した。【写真】ほんとにでかい！ハライチ岩井、R-1王者“実家”に最高の“クレーム”を入れた鰻丼＆R-1王者とのやりとり岩井は、どんぶりに入りきらないほどのウナギがのった鰻丼の写真とともに「今井らいぱちさんの実家から通販した鰻を食べました」と報告。「でか過ぎ