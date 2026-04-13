◇NBAレイカーズ131ー107ジャズ（2026年4月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）の本拠地ジャズ戦で先発出場。3本の3Pシュートを含むチーム最多タイ22得点10リバウンドで今季初となるダブルダブルを達成。八村の大活躍もあり、レイカーズはレギュラーシーズン最終戦を白星で締めて3連勝を飾った。「今年の自分たちは、チームケミストリーが良かった。この勢いを保たなけ