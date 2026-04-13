女優の木南晴夏（40）が12日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。占いの結果に驚きの声を上げた。この日は新木10ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」で共演の俳優の中村俊介と登場。星ひとみさんの天星術で仕事やプライベートを占った。星氏は「心配なのが」と切り出して「本当に頑張っている人。でも我慢強すぎるというか…我慢して我慢して爆発する。危険」と指摘。木南は「ド