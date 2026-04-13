ABEMAの10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内で「市川團十郎を笑わせたら1000万円」が4月12日に放送され、市川團十郎が芸人24組のネタに一度も笑わず完全勝利を果たした。 （関連：【画像あり】笑わせるまであと一歩だったハリウッドザコシショウ） 本企画は、笑わせ自慢の芸人たちが制限時間1分間で渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができれば賞金1000万円を獲得できるというもの。MCは東野