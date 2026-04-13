ABEMAの10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画として、「ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP」が4月12日に生放送された。 （関連：【画像あり】「タイムイズマネー」と語る松居一代） 同企画は、MCのMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、“女性の幸せ”について語り合うバラエティ番組の特別編。芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、日本のテレ