タレントの川崎希さんは4月13日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行中の、ほほ笑ましい家族ショットを公開しました。【写真＆動画】川崎希が家族で沖縄旅行！「自然たっぷりな場所」川崎さんは「ホテル移動して、今度はこちらのお部屋に自然たっぷりな場所だからたまにマングースがいるみたいでみてみたいな」とつづり、2本の動画と6枚の写真を載せました。プール付きのヴィラの様子や広々としたリビング、子どもたちが部屋ではし