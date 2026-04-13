フィギュアスケーター・島田高志郎が13日、東京・MAOリンク立川立飛で行われた『木下グループ 入社式』に新入社員として出席した。【写真】すごすぎる！圧巻の演技を披露したりくりゅうペア木下グループ秘書室スケートプロモーション担当として入社した島田はこの日、新入社員代表として、スーツ姿のままパフォーマンスを披露。「私は6歳でスケートをはじめ、15歳の時に木下グループの所属となって以来、多くのご支援をいただ