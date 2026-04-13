会社員は、毎年5月から6月にかけて、「住民税決定通知書」が会社から配られます。 昨年末、少しでも家計の足しになればと上限額ギリギリまでふるさと納税をしたにもかかわらず、通知書を開いてみると「住民税が月額2万円から2万2000円に上がっている」と驚くケースは少なくありません。 本記事では、住民税が上がって見える仕組みと、寄附分が正しく控除されているかを見抜くためのチェックポイントを解説しま