きょうは各地で汗ばむ陽気になり、夏日になる所もあるでしょう。 【写真を見る】岐阜で25℃予想 ことし初の夏日か 各地でヒノキ花粉｢極めて多い｣見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/13 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は多いものの日差しが届く時間もあり、朝から気温がぐんぐんと上がっています。この時間は20.9℃で、風は穏やかです。 きょうの午後は、愛知県や岐阜県では晴れ間が広がるでしょう。三重県は雲が多い予