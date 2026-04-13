ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が、日本での存在感をさらに強めている。ALPHA DRIVE ONEは4月12日、Kアリーナ横浜で開催されたグローバル音楽フェス「マイナビ presents The Performance」に出演し、日本のファンの心をつかんだ。【注目】ALD1キム・ゴヌ、活動休止…「不適切発言」を反省この日、彼らは1stミニアルバムにしてデビュー作『EUPHORIA』のタイトル曲と収録曲を立て続けに披露し、多彩