【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場「リブート」の公式Instagramが、4月10日に更新された。早瀬拓海を演じた子役・矢崎滉の意外な裏話に驚きの声が寄せられている。【写真】「リブート」W拓海の「兄弟みたいにそっくり」な2ショット◆「リブート」出演の子役・矢崎滉の裏話3月29日の最終回放送後も「おかわりリブート」として、キャストのオフショットや撮影裏話を公開している同アカウント。