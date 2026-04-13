【あみあみ秋葉原：ガンプラ・プラモデル・アクションフィギュア商品 抽選販売】 抽選期間：4月13日12時～4月19日23時59分 当選発表：4月22日12時 予定 指定販売日時：4月25日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、4月25日に発売予定のガンプラ・プラモデル・アクションフィギュア商品の抽選販売を実施している。応募期間は4月19日23時59分まで。当選