フィギュアスケート女子で元世界女王の浅田真央さんが１３日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式に、サプライズ登場した。この日は、同グループに所属するフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組ら、選手も出席。浅田さんの名前が呼ばれると、３３３人の新入社員からはどよめきが起こった。浅田さんは新入社員代表の島田高志郎