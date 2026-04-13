巨人は１３日、訪日外国人の増加などを受け、東京ドームで巨人戦を「国際都市・東京の魅力を構成する体験コンテンツ」と位置づけ、海外向け情報発信を強化すると発表した。応援文化や球場グルメなど、メジャーリーグとは異なる日本独自の観戦スタイルを体験できる点を軸に、東京での滞在体験の一つとしての価値を世界に向けて訴求していく。具体的な取り組みとして羽田空港第３ターミナル（国際線）にサイネージ広告（ディス