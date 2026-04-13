俳優の原菜乃華が13日、都内で行われたプリマハム『香薫 あらびきポーク』テレビCM発表会に参加した。【全身ショット】『香薫』カラーのチェックスカートで登場した原菜乃華『香薫』カラーのスカートにホワイトのトップスをあわせたCM衣装で登場。CMキャラクターに選ばれたことについて「幼いころから食べてきたので選んでいただけて、すごくうれしかったです」とにっこり。そして「何より母が喜んでくれました。『いつも食べ