フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が13日、都内で行われた所属の木下グループの入社式にサプライズで登場。大逆転を演じた五輪フリーの演目でリフトなどを披露し、新入社員たちにエールを送った。演技後に、息を切らせながらマイクを握った三浦はスピーチで時折、言葉に詰まりながら「一つ一つの経験がこれからの自分をつくっていくと信じて、何事も楽しみな