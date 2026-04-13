女優原菜乃華（22）が13日、都内で、プリマハムの「香薫あらびきポーク」の新CM発表会に出席した。撮影を振り返り、原は「すごくおいしくて、必要以上に食べてしまいました。最初から最後までおいしく食べられました。さすが香薫だと思いました」と話した。注目ポイントを聞かれると「香薫のテーマソングを歌わせていただいている。私が歌ったので、ぜひ注目して聞いていただけたらと思っています。いつも聞いていた耳なじみのある