「チョコプラ長田」がクルマを“爆買い”中!?お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが2026年4月3日にYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」を更新し、新たな愛車が納車されたと明らかにしたことで、「異常なハイペース」だと話題を呼んでいます。公開された動画のタイトルは、「【6台目購入】実は抽選で当たっていました。〈光岡M55〉」。【動画】超カッコいい！ これが「チョコプラ長田」に納