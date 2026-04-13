LE SSERAFIMが、2ndアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』を5月22日にリリース。また、リードシングル「CELEBRATION」を4月24日に先行配信する。 （関連：【映像あり】LE SSERAFIM、2ndアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』ロゴモーション） 本作は、2023年5月にリリースした1stアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバム。5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した