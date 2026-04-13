私はミユキ（49歳）。旦那のカズオと結婚し、義両親は今や70代後半です。旦那は先日「家を売って義実家に同居する」と言い出しました。義父の姉であるスズさんを高齢者施設から引き取って面倒を見るというのです。その狙いはスズさんが蓄えた財産。しかも私や娘のモモに介護させようと企んでいます。スズさんは聡明で優しい人だから、絶対にその話には乗らないと思いますが……義両親と旦那が施設へ説得に行くというので、私とモモ