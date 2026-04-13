りそなグループB1長崎ヴェルカは12日、アウェーでレバンガ北海道に勝利し初のチャンピオンシップ出場を決めました。 11日のGAME1で試合終了間際に逆転を許し、敗れたヴェルカ。 12日のGAME2は、序盤から攻撃のリズムをつかみ12点をリードして試合を折り返します。 後半は相手の猛攻で同点に追いつかれますが、試合終了まで残り2秒の場面でフリースローを獲得。 これをブラントリーが