4月12日付けの男子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉“頭残し”が減った？松山英樹のスイングにある変化海外男子メジャー初戦「マスターズ」で連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）は100ポイントを獲得。順位は2位から動かなかったが、ランキング1位スコッティ・シェフラー（米国）との差を縮めた。同大会で12位タイに入った松山英樹は14位をキープ。日本勢2番手以下は久常涼（56位）、中島啓太（126位）