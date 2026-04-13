＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞初日から首位をキープしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が、36歳11カ月8日で「マスターズ」2勝目を挙げて、メジャー通算6勝目、米国男子ツアー通算30勝に到達した。〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?記録ずくめの勝利となった。マスターズ連覇は、1965と66年のジャック