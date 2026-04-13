愛知県豊川市で、市の天然記念物に指定されている「ツツジ」が咲きました。 【写真を見る】春を告げる紅紫のツツジ咲く 約5万本が植えられている愛知･豊川市の善住禅寺で｢ミツバツツジまつり｣開催 4月20日まで 紅紫の花を咲かせた「コバノミツバツツジ」。豊川市萩町の善住禅寺とその周辺には、約5万本が植えられています。 市の天然記念物に指定され、市内の優れた地域資源として「とよかわブランド」にも認定されました。訪れ