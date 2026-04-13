10日から公開されている劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の初日から3日間の興行収入が、シリーズ歴代No.1を記録したことが13日、発表されました。劇場版29作目である『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語です。10日から、コナン史上最大規模となる全国526館で公開されると、12日までの