◇MLB ツインズ 8-2 ブルージェイズ(日本時間13日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手が「5番・サード」で先発し、4打数無安打1四球。3試合連続無安打となりました。前日の試合は欠場し、2試合ぶりのスタメン出場。第1打席は2アウト3塁のチャンスでしたが、初球から4球連続ボールとなり四球を選びます。チームが3回までに7点のリードを許して迎えた3回裏の第2打席は、2アウト1、2塁と追い上げるチャンス。しかし