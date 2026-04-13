女優の木南晴夏（40）が12日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。相性のいい俳優を占われた。この日は新木10ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」で共演の俳優の中村俊介と登場。星ひとみさんの天星術で仕事やプライベートを占った。星氏から「占いで見ると本来パートナーとして2人はめちゃくちゃ相性いいんだよ」と中村との関係性を指摘される場面が。「もし（木南が）結婚されて